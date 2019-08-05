 الشرطة الهولندية تعتقل مشتبها به في البث الحي لإساءة معاملة طفل على موقع فيسبوك - بوابة الشروق
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الشرطة الهولندية تعتقل مشتبها به في البث الحي لإساءة معاملة طفل على موقع فيسبوك

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 9:30 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 9:30 م

اعتقلت الشرطة الهولندية رجلًا بتهمة إساءة معاملة طفل وبث جريمته مباشرة على موقع فيسبوك.

ويتردد أن العديد من الأشخاص شاهدوا مقطع الفيديو وأبلغوا الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الاثنين إن الجريمة وقعت مساء السبت في ليدين بالقرب من لاهاي.

وتمكنت عناصر الشرطة من تحديد الشقة التي وقعت بها الاساءة وتم اعتقال رجل (27 عامًا) هناك، كما وجدت الشرطة طفلًا (8 أعوام) في المكان. ويتلقى الطفل الآن علاجا نفسيا.

وأوضحت الشرطة أن الرجل المعتقل من أقارب الطفل، مضيفة أن الطفل ليس لديه إقامة ثابتة وكان في الشقة بشكل مؤقت.

ولم يقدم بيان الشرطة أي تفاصيل بشأن إساءة معاملة الطفل.


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