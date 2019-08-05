الإمارات تدين حادث معهد الأورام

أدانت دولة الإمارات، الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط معهد الأورام، والذي أسفر عن سقوط 20 شهيدًا.

وقالت حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الاثنين، إن هذا العمل الإجرامي يستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.