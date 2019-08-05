ترامب يدعو لإجراء فحص أمني لمشتري الأسلحة النارية على خلفية هجومي تكساس وأوهايو

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على الجمهوريين والديمقراطيين التوافق حول تشديد القيود على الأسلحة وربطه بمشروعه حول الإصلاحات المتعلقة بالهجرة.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية : "على الجمهوريين والديمقراطيين أن يتحدوا وأن يقوموا بالتحقق بشكل دقيق من خلفيات الموضوع، وربما ربط قانون السلاح بإصلاح الهجرة الذي نحن بحاجة ماسة إليه".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن نخرج بشيء جيد، وربما عظيم، من هذين الحدثين المأساويين ، وذلك في إشارة إلى عمليتي إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في تكساس وأوهايو أودتا بحياة 29 شخصا".

ووقع حادث إطلاق نار في مدينة "دايتون" بولاية أوهايو الأمريكية في وقت سابق أمس مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح ..ووقع هذا الحادث بعد مرور 13 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار في متجر "وول مارت" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس؛ ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26.