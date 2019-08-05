 مقتل وإصابة 26 مسلحا من طالبان في غارات جوية بشمال أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 26 مسلحا من طالبان في غارات جوية بشمال أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 5:26 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 5:26 م

شنت القوات الأفغانية غارات جوية على إقليم فارياب بشمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 26 مسلحا من حركة طالبان.

وذكر الجيش الأفغاني في بيان - أوردته وكالة أنباء "خامة - برس" اليوم الاثنين - أن القوات الجوية شنت هذه الغارات على أحد أحياء الإقليم الشمالي، مما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 9 من مسلحي طالبان.

وأضاف البيان أنه تم تدمير أحد المجمعات الاستراتيجية التابعة للحركة المسلحة، إلى جانب بعض الأسلحة والذخائر، التي تستخدمها طالبان في تنفيذ عملياتها.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويعتبر إقليم فارياب من الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.


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