عمرو أديب يطلق حملة تبرعات لصالح معهد الأورام

أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة تبرعات لصالح معهد الأورام، وذلك بعد تعرضه لخسائر جراء الحادث الإرهابي الذي وقع بالأمس.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن التقارير المبدئية تشير إلى أن إعادة ترميم معهد الأورام وعمليات الإصلاح به ستتكلف 50 مليون جنيه، معربًا عن أمله في جمع نصف المبلغ اليوم.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.