الجيش الجزائري يلقي القبض على إرهابي مطلوب جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على إرهابي مطلوب بولاية تمنراست (جنوب)، بالإضافة إلى تدمير مخبأ للإرهابيين و4 قنابل تقليدية الصنع في ولاية سكيكدة (شمال).

وذكرت وزرة الدفاع، في بيان لها اليوم،" إنه في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش)، أمس بتمنراست، من إلقاء القبض على الإرهابي "ب. قويدر" وكنيته "الربيع" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011".

وأضاف البيان أن قوات الجيش كشفت ودمرت مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام، بولاية سكيكدة.

وأشار البيان إلى أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت قوات للجيش إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام (جنوب) 45 منقبا عن الذهب وضبطت 7 أجهزة كشف عن المعادن ومعدات تفجير.

وقال البيان إن حراس السواحل ضبطوا (21,765) كيلوجرام من المخدرات بالغزوات (شمال غرب)، فيما ضبطت قوات للجيش وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من بجاية (شمال شرق) وتلمسان (شمال غرب) كمية أخرى من ذات المادة تقدر بـ (3,9) كيلوجرام.

وأشار البيان إلى أن حراس السواحل أحبطوا محاولتي هجرة غير شرعية لـ (17) شخصا كانوا على قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران (شمال غرب) وسكيكدة (شمال شرق) في حين تم توقيف 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان والنعامة (شمال غرب) وبرج باجي مختار (جنوب).