 سريلانكا: اعتقال 3 أشخاص مشتبه تورطهم في تفجيرات عيد الفصح - بوابة الشروق
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سريلانكا: اعتقال 3 أشخاص مشتبه تورطهم في تفجيرات عيد الفصح

هجمات سيرلانكا -أرشيفية
هجمات سيرلانكا -أرشيفية
كولومبو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 8:30 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 8:30 م

اعتقلت الشرطة السريلانكية، 3 أشخاص ينتمون إلى جماعة إرهابية محظورة؛ وذلك للاشتباه في وجود صلة لهم بتفجيرات عيد الفصح الدامية التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة "روان جوناسيكارا" - في بيان رسمي أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين: "تم اعتقال الثلاثة المشتبه بهم في مقاطعة (أمبارا) شرقي البلاد".

يذكر أن هناك سلسلة من التفجيرات المتزامنة استهدفت في 21 أبريل الماضي مجموعة من الكنائس والفنادق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

يشار إلى أن جماعة التوحيد الوطنية وتنظيم (جاماتي ميلاثو إبراهيم) المتطرفين هم المتهمون بارتكاب هذه التفجيرات الدامية.


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