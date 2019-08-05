قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تلقى رسالة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه صالح معهد الأورام.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.