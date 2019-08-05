بريطانيا تقرر المشاركة في المهمة الأمريكية في الخليج

أعلنت بريطانيا أنها ستشارك في مهمة "الحارس" لحماية الملاحة الدولية في الخليج، وذلك حسب وزارة الدفاع البريطانية في لندن اليوم الاثنين.

ويرى البريطانيون استحالة تأمين حماية السفن في الخليج بدون الولايات المتحدة.

وكانت بريطانيا قد اقترحت في البداية تشكيل مهمة أوروبية، ولكن ذلك كان قبل أن يتولى بوريس جونسون، رئاسة الوزراء، خلفا لتيريزا ماي.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ضرورة تأمين الملاحة من التهديدات غير القانونية. وقال وزير الخارجية البريطاني ، دومينيك راب، إن بلاده لا تزال تراهن رغم ذلك على خفض حدة التصعيد مع إيران.

يشار إلى أن عددًا من السفن احتجز وتعرض آخر للاعتداء في الأسابيع الماضية.

واحتجزت بريطانيا في الرابع من يوليو الماضي سفينة "جريس 1" التي كانت محملة بنفط إيراني في مضيق جبل طارق، متهمة السفينة بانتهاك العقوبات الأوروبية الخاصة بمقاطعة سورية.

وفي 19 يوليو أوقف الحرس الثوري الإيراني سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية، لدى مرورها في مضيق هرمز.

وصادرت إيران سفينة نفط أخرى أمس، ولم يعرف حتى اليوم الاثنين الجهة المالكة للسفينة، حيث نفت وزارة النفط العراقية أي صلة بالسفينة.

وكانت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء قد أكدت في وقت سابق أن السفينة المحتجزة هي ناقلة النفط العراقية «هيتا»، وقالت إن السفينة كانت تحمل 700 ألف لتر ديزل غير شرعي.