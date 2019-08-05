 موسكو: عودة أكثر من 2000 لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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موسكو: عودة أكثر من 2000 لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 3:43 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 3:43 م

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن أكثر من 2000 لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الاثنين، أن 2029 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية، بينهم 368 لاجئا (110 نساء و188 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و1661 لاجئا (498 امرأة و847 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسيين بالجيش العربي السوري قامت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطهير مساحة 2.8 هكتار من الألغام في بلدات تقع بمحافظتي درعا ودمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار.


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