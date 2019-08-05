استطلاع: المزيد من الأوروبيين يرون أن الهجرة هي المشكلة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي

أظهرت دراسة مسحية نشرت اليوم الاثنين، أن الهجرة مازالت المشكلة الأكبر التي تواجه الاتحاد الأوروبي، رغم أن التغير المناخي حصل على قدر من الاهتمام بين الجمهور العام أكثر من أي وقت مضى على الإطلاق.

يرى أكثر من ثلث مواطني الاتحاد الأوروبي ممن شاركوا في الاستطلاع أن تدفق الأشخاص بين الدول هو المشكلة الأكبر (بنسبة 34 بالمئة بتراجع بواقع ست نقاط مئوية عن أواخر 2018)، بحسب الدراسة المسحية التي أجراها مركز يوروبارومتر أوائل عام 2019 .

وجاء في المرتبة الثانية للمرة الأولى التغير المناخي، حيث قال 22 بالمئة من المشاركين أنه التحدي الأكبر بالاتحاد الأوروبي وهذا يشكل ارتفاعا بواقع خمس نقاط مئوية عن أواخر 2018 في استطلاع شارك فيه نحو ألف شخص.

وجاءت أوضاع الاقتصاد والمالية العامة والإرهاب بالدول الأعضاء في المرتبة الثالثة معا بنسبة 18 بالمئة بالدراسة التي تجرى مرتين في السنة لصالح المفوضية الأوروبية.

وكانت الدولة الأكثر انشغالا بالتغير المناخي هي الدنمارك تليها السويد وفنلندا وأيرلندا. وكان التغير المناخي هو سبب الخوف الرئيسي في تلك الدول.

وفي 21 دولة عضوا، أدرج أكبر عدد من المشاركين الهجرة على أنها مشكلة مهمة تواجه الاتحاد الأوروبي، وكانت النسب الأعلى في مالطا والتشيك وإستونيا وسلوفينيا وهولندا.