توجهت الإعلامية ريهام سعيد بالشكر لجماهيرها، في أول ظهور لها على الهواء بعد مرضها، موضحة أنها لم تتخيل أبدًا الظهور مرة أخرى.

وأضافت أثناء تقديمها لبرنامج «صبايا»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنها تلقت دعمًا نفسيًا من خارج وداخل الوسط الفني والإعلامي، متابعة: «فرحانة وبشكر ربنا على ابتلاءاته اللي بتحسسني أد إيه الناس بتحبني».

وأوضحت أن موضوع الحلقة لن يتحدث عنها أو عن مرضها، ولكنه نيقل خبرة صغيرة في التغلب على المشاكل، قائلة: «هنقلكوا الموقف اللي كنت فيه، لعل وعسى يغير كتير في حياتكم».

وأشادت ب«ثورة الحب» لما لاقته من دعم الأشخاص في الشارع، مستنكرة القلة التي هاجمت مرضها ووصفته نوعًا من أنواع الدعاية والكذب.