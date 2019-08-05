عميد معهد الأورام: العيادات الخارجية وأقسام العلاج لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد؛ جاء نتيجة لاصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، أعقبه انفجار شديد أثر على وجهات المعهد الخارجية ولم يصل الداخل.

وأضاف في تصريحات برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، صباح الاثنين، أن الحادث سبب ذعر بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، والقصر العيني، موضحًا أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة.

وتابع: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وكان زحمة، وتم تحويلهم جميعا للقصر العيني ومستشفيات دار السلام، والخسائر اقتصرت على الواجهة الرئيسية للمعهد فقط، وبعض الغرف على المطلة على الشارع وسيتم إعادتها مرة أخرى».

وأكد أن العيادات الخارجية وأقسام العلاج الإشعاعي والكيماوي كانت بعيدة عن الانفجار وكذلك الغرف الداخلية، باستثناء الغرف الخارجية المطلة على الجهة الخارجية، والعمل يسير بشكل طبيعي في المعهد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلي مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، والقصر العيني، بالإضافة إلي وجود كيس أشلاء، موضحة أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.

وكان معهد الأورام قد شهد انفجارا ضخما واشتعال النيران بمحيط المعهد نتيجة للانفجار، إثر سير سيارة عكس الاتجاه بالطريق.