 جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة «آمنة» شمالي سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة «آمنة» شمالي سوريا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 1:13 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 1:13 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بدء جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة "آمنة" شمالي سوريا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن هذه الجولة هي الثانية بين الجانبين، ويجري عقدها في أنقرة.

وكانت جولة سابقة عُقدت في يوليو الماضي، وصرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغل، وفي حينها بأن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.

وقال الوزير إن العرض الذي قدمته الولايات المتحدة "لم يكن مرضيا" وأن الجانب التركي "بدأ ينفد صبره".

وأضاف أن الحليفين لم يتفقا بشأن من سيسيطر على المنطقة الآمنة وكم سيكون عمقها وما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية ستظل بالمنطقة.


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