أشياء يجب تجنبها بعد إجراء مقابلة شخصية للتقدم لوظيفة

نشرت مجلة (فوربز) دراسة تكشف الأمور التي يتعين أن يتجنبها المرء بعد أن يجرى مقابلة شخصية للتقدم لوظيفة جديدة، وهي أن يتحلى بالصبر ويتجنب استرجاع آدائه خلال المقابلة، والتفكير فيما كان عليه أن يفعله أو ما كان يجب ألا يقوم به.

ودعت الدراسة المرء ألا يكون لحوحا ويبعث برسالة شكر لجهة العمل في اليوم التالي للمقابلة ويتجنب الاتصال حتى يتم إبلاغه بالنتيجة، وفي الوقت نفسه يجب ألا يتوقف المرء عن عملية البحث عن وظيفة انتظارا لنتيجة المقابلة تحسبا لعدم القبول في الوظيفة.

أما في حالة الحصول على فرصة عمل أفضل أو عدم الرغبة في شغل الوظيفة يفضل إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني لإبلاغ صاحب العمل بذلك.