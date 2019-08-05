الجيش السوري: الجماعات الإرهابية رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أكدت القيادة العامة للجيش السوري، أن المجموعات الإرهابية رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة.

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان لها اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء السورية، إنه على الرغم من إعلان الجيش السوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب في الأول من شهر أغسطس الحالي فقد رفضت المجموعات الإرهابية الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة.

وأضاف البيان: "إن استمرار سلطات النظام التركي بالسماح لأدواتها من تنظيمات إرهابية متمركزة في إدلب، بهجماتها واعتداءاتها، يؤكد مواصلة أنقرة نهجها التخريبي وتجاهل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاصة بمنطقة إدلب الأمر الذي أسهم في تعزيز مواقع الإرهابيين وانتشار خطر الإرهاب في الأراضي السورية".

وتابع البيان: "انطلاقا من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي وعدم تحقق ذلك، على الرغم من جهود الجمهورية العربية السورية بهذا الخصوص، فإن الجيش والقوات المسلحة سيستأنفان عملياتهما القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها، وسترد على اعتداءاتها، وذلك بناء على واجباتها الدستورية في حماية الشعب السوري وضمان أمنه".