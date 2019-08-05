صلاح: كامل دعمي وعزائي لضحايا انفجار محيط معهد الأورام

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نعى النجم المصري محمد صلاح، ضحايا حادث انفجار محيط معهد الأورام الذي وقع مساء الأحد.
وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها، «كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام».