 صلاح: كامل دعمي وعزائي لضحايا انفجار محيط معهد الأورام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صلاح: كامل دعمي وعزائي لضحايا انفجار محيط معهد الأورام


نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 2:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 2:03 ص

نعى النجم المصري محمد صلاح، ضحايا حادث انفجار محيط معهد الأورام الذي وقع مساء الأحد.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها، «كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام».

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