البرلمان الإفريقي: الأمن والتنمية والتعاون المشترك على جدول أعمال اجتماعاتنا بالقاهرة

قال رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، عبده بكار كون صدَّيقي، إن جدول أعمال اجتماعات اللجنة في مقر مجلس النواب المصري، التي بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الخميس المقبل، يضم العديد من القضايا الكبرى.

وأضاف أن ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك، والتنمية بما يحقق تطلعات شعوب القارة، والتكامل بين بلدانها، أبرز ما سيناقشه المشاركون في الاجتماع.

وتابع: لقاء الأفارقة على أرض مصر يكون دائما لحظة مثمرة للتبادل السياسي والثقافي والتعاون بين شعوب القارة.

وتابع البرلماني الإفريقي: «نحن مسرورون لوجودنا فى مصر بجوار الأهرامات وعلى ضفاف نهر النيل، والبرلمان المصري وضع لنا برنامجا حسن التخطيط، واستمتعنا بحسن ضيافة الشعب المصري والأمن وحفاوة الاستقبال وجودة الضيافة وكل شئ على ما يرام.. ونحتفل برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من عاصمة أفريقيا.. القاهرة».

وقال صدَّيقي إن اللجنة ستحرص على تفعيل كل التوصيات التي تصدر عن اجتماعها بالقاهرة، لافتًا إلى أن التوصيات السابقة كانت تواجه بعض المشكلات التي تعوق تنفيذها على أرض الواقع.