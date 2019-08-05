 بدء مسيرات احتجاجية جديدة في هونج كونج - بوابة الشروق
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بدء مسيرات احتجاجية جديدة في هونج كونج

د ب ا
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 1:11 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 1:11 م

بدأت مسيرات احتجاجية في أنحاء هونج كونج مساء اليوم الاثنين، لدعم المظاهرات التي تشهدها المدينة، مما أدى لوقوع أعمال عنف بعد اشتباك الشرطة مع المتظاهرين.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وحاولت تفريق المتظاهرين المحتشدين عند مركز شرطة تين شوي واي في منطقة الأراضي الجديدة، ولاحقا حاولت تفريق مظاهرة منفصلة في منطقة وونج تاي سين في كاولون.

وبدأت المظاهرات في سبع مناطق بالمدينة، وفقا لمنسق الاحتجاجات، كما بدأ المتظاهرون في احتلال الشوارع في 4 مناطق مختلفة.

وكانت سيارة قد اصطدمت بحشود من المتظاهرين في وقت سابق من اليوم في منطقة يوين لونج، التي شهدت عددا من الاشتباكات والهجمات العنيفة، وحاولت السيارة اقتحام الحواجز التي وضعها المتظاهرون، وذلك وفقا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام المتظاهرون بإخراج السائق من السيارة، قبل اندلاع اشتباك بالقرب من موقع الحادث.


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