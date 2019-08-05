أكدت وزيرة الزراعة الألمانية، يوليا كلوكنر، أن هناك فرصا لإنشاء مزيد من البيوت في ألمانيا اعتمادا على الأخشاب.

وقالت كلوكنر، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، اليوم الاثنين، إن زيادة التوجه نحو الأخشاب في بناء المنازل سيؤدي على المدى البعيد لامتصاص المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون الاحتباسي.

كما رأت الوزيرة الألمانية أن البيوت الخشبية يمكن أن تساعد في الجهود الرامية لزيادة أعداد الشقق، حيث إنه من الممكن صناعة بيوت خشبية سابقة التجهيز، بسرعة.

أشارت كلوكنر إلى أن الجفاف والعواصف وحشرة خنفساء اللحاء التي تصيب الأشجار، عوامل تتسبب في إتلاف كميات كبيرة من الأخشاب، وقالت: "ولكن عندما يكون الخشب المتضرر سليما من داخله، يمكن استخدامه".

أوضحت الوزيرة أن الأخشاب مادة خام تعاود النمو بشكل دائم، وتختزن ثاني أكسيد الكربون بشكل مستمر، والذي تمتصه الأشجار من الجو، قبل أن تعالجه.

وفي الوقت ذاته، أشارت الوزيرة إلى بعض المعوقات القانونية أمام استخدام الأخشاب بشكل موسع في بناء المنازل، وقالت إنه لم يعد هناك مبرر لهذه المعوقات في ظل الابتكارات المعمارية.

وأضافت: "لاتزال بعض الولايات مرتابة بشأن جدوى استخدام الأخشاب في البناء.. عليها أن تتخلى عن تشككها، وأن تكيف لوائح البناء الخاصة بها بما يتماشى مع المستوى الذي تحقق في تقنية البناء بالأخشاب".

وضم خبراء المنظمة الألمانية لحماية البيئة صوتهم لصوت وزيرة الزراعة، مؤكدين أن أسلوب البناء بالأخشاب يمكن أن يساهم في حماية المناخ، "ومن الضروري توفير مزيد من الحوافز في دعم البناء، وأن يلعب البناء بالأخشاب دورا أكبر في العطاءات الحكومية"، حسب خبيرة المنظمة، باولا براندميَر.

كما انتقدت براندميَر هي الأخرى ما رأته تعاملا قاسيا من قبل الولايات الألمانية مع البناء بالأخشاب، بما في ذلك القيود المفروضة على ارتفاعات الطوابق.