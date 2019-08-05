معهد الأورام ينعى فردي أمن استشهدا جراء الحادث الإرهابي أمس

نعت إدارة المعهد القومي للأورام، فردين من العاملين ضمن طاقم الأمن بالمعهد، توفيا جراء الحادث الذي وقع في محيط المعهد، أمس الأحد.

وقال المعهد في بيان له، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن "إدارة المعهد تنعى فردين من أفراد الأمن، استشهدا أثناء تأدية وظيفتهما في الحادث الإرهابي الغادر الذي تعرض له المعهد".

وتابع بيان المعهد أن العاملين المذكورين هما محمود عبد الظاهر، ونبيل أبو هشيمة، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لأسرتيهما.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.