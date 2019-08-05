الإفتاء: هذه أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة

نشرت دار الإفتاء المصرية، عدة نصائح حول أفضل 10 أعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، ومنها:

- كثرة الذكر، فيستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، مستشهدة بقول الله تعالى «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات».

- التهليل والتحميد والتكبير، فالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».

- فعل الخيرات، مستشهدة بحديث الرسول «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» رواه البخاري.

- الصوم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.

- من بداية ذي الحجة يستحب لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره وأظافره.

- صيام يوم عرفة، لأنه يُكفِّر السنة التي قبلها والتي بعدها، وفقًا لحديث رسول الله.

- الدعاء يوم عرفة، فالنبي قال إن أفضل ما دعى به النبيون قبله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

- لبس الثياب الحسن والنظيف يوم العيد

- ذبح الأضحية، فقال رسول الله: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلاً أحَبَّ إلى اللهِ - عزَّ وجلَّ - مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ - عزَّ وجلَّ - بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا» رواه الترمذي.

- الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والطرق والحدائق.