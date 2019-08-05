 بالصور.. مصيلحي للاعبي الاتحاد: أمامكم فرصة ذهبية رغم صعوبة المهمة - بوابة الشروق
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بالصور.. مصيلحي للاعبي الاتحاد: أمامكم فرصة ذهبية رغم صعوبة المهمة

الإسكندرية : أحمد عبدالعزيز
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 5:59 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 5:59 م

حرص محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى علي زيارة معسكر فريق الكرة، والمقام باحد المنتجعات ببرج العرب

وعقد مصيلحي اجتماعا مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، طالبهم خلاله بتقديم موسم مختلف عن المواسم السابقة، والتركيز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني من اجل تحقيق انجازات كروية تتناسب مع ما يقدمه مجلس الادارة من دعم وتوفير جميع متطلبات الفريق

وشدد مصيلحي على لاعبي الفريق أن أمامهم فرصة ذهبية في بطولة كأس مصر رغم صعوبة المهمة في مواجهتي الدور قبل النهائي أو النهائي ولكنها ليست مستحيلة.

وحددت لجنة المسابقات أمس الأحد مواعيد مواجهات بطولة كأس مصر، والتي جاءت بمواجهة الفائز من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة نظيره الاتحاد السكندري على استاد الإسماعيلية في تمام السادسة مساء الأحد الأول من شهر سبتمبر فى نصف النهائي ، ونفس اليوم يواجه الفائز من الأهلي وبيراميدز ضد حرس الحدود نظيره بتروجيت على استاد برج العرب في تمام التاسعة والنصف مساء.

 

 

 

 


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