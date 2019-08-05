تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام التعاملات

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عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 7ر717 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 170ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بقيمة 8ر577 مليون جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 13ر0 في المائة ليصل إلى 66ر13598 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) تراجعا بلغت نسبته 42ر0 في المائة ليصل إلى 24ر520 نقطة.

وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي تراجع بنسبة 23ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 74ر1361 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 64 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، وحافظت 53 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.