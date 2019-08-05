وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية يعزي الشعب المصري في ضحايا معهد الأورام

توجه وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، بخالص التعازي لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، في ضحايا ما وصفه بالحادث الإرهابي الجبان، الذي وقع أمام معهد الأورام.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «أرجو من الله العلي القدير أن يسكن الموتى فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه».

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.