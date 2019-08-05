الأهلي يحصل على «فيديوهات» لمباريات اطلع برة

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاهدة ملخص لمباريات فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان قبل مواجهته يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل الجهاز الفني على عدد من مباريات فريق «اطلع برة»؛ للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية لدى الفريق، ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني في عرض ملخص المباريات خلال محاضراته مع اللاعبين.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز أمام «اطلع برة» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، واهتم مارتن لاسارتي المدير الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.