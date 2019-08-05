كلوب يؤكد جاهزية ميلنر لمواجهة نوريتش في افتتاح الدوري الإنجليزي

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن تفاؤله بشأن لحاق جيمس ميلنر، لاعب الفريق بمباراة افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي ضد نورويتش سيتي مساء يوم الجمعة القادم.

وكان كلوب قد فضل عدم المجازفة بالدفع بميلنر في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي التي أقيمت أمس الأحد خوفًا من تفاقم إصابته العضلية، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب الإنجليزي إلى المشاركة في التدريبات في غضون أيام قليلة، ويتوقع كلوب أن يكون جاهزًا لخوض غمار الموسم الجديد منذ بدايته.

عند سؤاله عن مدى جاهزية ميلنر للمشاركة في مباراة نورويتش سيتي القادمة قال المدرب الألماني :"يمكنني أن أقول أنه سيكون جاهزًا، إنها إصابة عضلية بسيطة، وربما يعود للمشاركة في التدريبات غدًا، لقد فضّلنا عدم المجازفة بالدفع به اليوم، وأعتقد أنه سيعود للتدرب بشكل طبيعي بحلول يوم الثلاثاء على الأكثر".