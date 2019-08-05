مجلس الولايات بالبرلمان الهندي يؤيد إلغاء الوضع الخاص لكشمير

أقر مجلس الولايات بالبرلمان الهندي، قرارًا يدعم مرسومًا رئاسيًا سابقًا كان قد ألغى الوضع الخاص لكشمير.

جرى تبني القرار الذي يدعم المرسوم الذي ألغى المادة 370 من الدستور الهندي، خلال عملية تصويت مساء اليوم الاثنين. وأقر أيضا مجلس الولايات (راجيا سابها) وهو الغرفة العليا بالبرلمان، مشروع قانون يمهد الطريق أمام إعادة تنظيم الولاية بموافقة 125 صوتًا ومعارضة 61 .

وسيحال مشروع القانون والقرار الآن إلى الغرفة الدنيا (لوك سابها) حيث تمثل الموافقة عليه مجرد إجراء شكلي، نظرًا لأن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي يتمتع بأغلبية قوية هناك.

وطرح وزير الداخلية أميت شاه سؤالا خلال المناقشة البرلمانية: "المادة 370 هي بند مؤقت فإلى متى يمكن السماح لبند مؤقت بالاستمرار؟"، واصفًا البند بأنه أساس التشدد والانفصالية في الولاية.