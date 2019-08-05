علق الإعلامي تامر أمين، على حادث معهد الأورام، الذي وقع في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، مطالبًا الدولة بأن تكون أكثر حزمًا في حفظ الأمن.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الاثنين: "أطالب الدولة المصرية بأن تكون أكثر صرامة وحزمًا، ليس فقط في تطبيق القانون، وإنما في حفظ أمن وأمان البلد والمواطنين مهما كانت الإجراءات".

وتابع: "كلامي واضح ومحدد وصريح، الاشتباه بالانضمام للجماعات الإرهابية على الصفحات الإلكترونية والتعليقات اللي بتتكتب تدعو للتحقيق، أنا عارف بتوع حقوق الإنسان دلوقتي عايزين ياكلوني، بس معلش أنا حاطط نفسي مكان أم وأب مات ابنهم إمبارح".

وعقب: "اعقد بقى اتكلم عن الحريات وحقوق الإنسان طالما أنت في الأمان ومحدش مات لك، ومفيش عزيز أنت خسرته، لكن لو مراتك أو ابنك كانوا موجودين في الحادثة، كنت هتبقى عايز تاكل أي حد باسنانك، لكن أنتم قاعدين في التكييفات وتطنطنوا بحقوق الإنسان وسايبين الناس تموت".

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.