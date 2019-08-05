رئيس المكسيك يدعو أمريكا إلى تشديد قواعد السيطرة على الأسلحة

دعا الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى تشديد قواعد السيطرة على الأسلحة، في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة عشرين شخصا بينهم سبعة مكسيكيين في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "نحترم بشدة قرارات الدول الأخرى، ولكننا نعتقد أن الحوادث المؤسفة التي وقعت في الولايات المتحدة لابد أن تؤدي إلى التفكير والتحليل واتخاذ قرار للتحكم في مبيعات الأسلحة بدون تمييز".

وأضاف أنه "في صفوف الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، لا يوجد اهتمام كبير بمسألة التحكم في الأسلحة".

وأردف قائلا: "إنها أوقات جديدة، ومن الضروري تعديل الإطار القانوني بشكل دائم ليتماشى مع الواقع الجديد، وآمل أن يحدث ذلك".

وأشار إلى أن هذه المشكلة تؤثر على المكسيك مثلما تؤثر على الولايات المتحدة.

وتشير بيانات الحكومة المكسيكية إلى أن سبعين بالمئة من الأسلحة التي تستخدم في تنفيذ الاعمال الإجرامية بالمكسيك تدخل البلاد عبر حدودها الشمالية.

وسجلت المكسيك العام الماضي عددا غير مسبوق من جرائم القتل بلغ 35 ألف جريمة.