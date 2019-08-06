

بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل، ستكون مذكرات إدوارد سنودن، العميل السابق لدي وكالة الأمن القومي الامريكية (NSA) متاحة بالأسواق في أكثر من 20 دولة، وتحت عنوان "السجل الدائم" سينتظر القراء إجابة عن سؤال كيف كان يتعامل أقوى جهاز مخابراتي مع اتصالات المواطنين؟

أثار اسم سنودن قلقًا كبيرًا قبل نحو ست سنوات، بعدما سرّب للصحافة تفاصيل تخص أحد برامج التجسس التي تستخدمها وكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة؛ ليصبح بعدها سنودن متهمًا بالخيانة العظمي ومطلوبًا لدى القضاء الأمريكي، ولكنه سافر إلى روسيا وطلب حق اللجوء السياسي هناك.

ومن المرتقب أن يتحدث سنودن في سجله الدائم عن بداية عمله في الأجهزة الأمنية الحساسة بالولايات المتحدة، وعن دوافع الضمير التي جعلته يفصح عن بعض الأسرار المتعلقة بأنظمة الاتصالات والتجسس داخل وكالة الامن القومي الأمريكي.

نشر سنودن عبر "تويتر" مقطع فيديو وقال فيه عن مذكراته "إنه كتبها بذكاء وشغف وصراحة لا تتزعزع، وهي مذكرات مهمة في عصرنا التكنولوجي"، معربًا عن ندمه وأسفه عن الفترة التي عمل بها لدي الحكومة الأمريكية .

I wrote a book. pic.twitter.com/wEdlOFMnMn — Edward Snowden (@Snowden) August 1, 2019

ليس سنودن أول رجل موظف لدى جهاز استخباراتي ينشر مذكرات عن الفترة التي قضاها داخل تلك الأجهزة الحساسة فقد سبقه الكثيرون.

وتستعرض«الشروق» في التقرير التالي أبرزهم المذكرات التي كتبها رجال المخابرات:

1- "18 عامًا من الخداع لإسرائيل"

كتب البطل المصري رفعت الجمال، الذي اشتهر باسم رأفت الهجان، وبخط يده مذكرات عن تفاصيل الفترة التي قضاها في إسرائيل، وذلك بعد أن علم بإصابته بالسرطان اللعين، وترك تلك الأوراق لدى محاميه وأوصاه بأن تُسلم لزوجته بعد 3 سنوات من وفاته، وقضى الهجان، مدة طويلة داخل إسرائيل تعد هي الأطول من بين رجال المخابرات المصرية، ووصل لرجال الصف الأول بإسرائيل وأصبح من الشخصيات الهامة والبارزة داخل المجتمع الإسرائيلي لدرجة أوصلته أن رشح ليكون وزيرًا بالحكومة الإسرائيلية .

وقدم الكاتب الكبير "صالح مرسي" رواية عن حياة هذا البطل المصري، وتحولت لمسلسل من أبرز الأعمال الدرامية، بطولة الفنان محمود عبد العزيز وإخراج يحيى العلمي.

2- "كنت نائبا لرئيس المخابرات"

تحت عنوان "كنت نائبًا لرئيس المخابرات"، أصدرت "دار الشروق" طبعة من مذكرات عبد الفتاح أبو الفضل، نائب رئيس جهاز المخابرات في عهد الرئيس عبد الناصر، تحدث فيها عن ملفات عديدة بداية من مشاركته في حرب فلسطين والعدوان الثلاثي وقيادته للقوات الشعبية ببورسعيد بعد نكسة يونيو 1967.

وذكر الكثير من العمليات التي قام بها جهاز المخابرات المصري إبان الاحتلال الإنجليزي بمصر مثل: مهاجمة مكتب المخابرات البريطاني في السويس، الاستيلاء على محطة توليد كهرباء متنقلة بالقنال.

3- "في قلب العاصفة - سنواتي في CIA"

جورج تينت، مدير الاستخبارات الأمريكية، في الفترة من (1996-2004) نشر مذكراته عن الفترة التي قضاها في المخابرات الأمريكية والتي شهدت أحداثًا هامة، مثل هجمات 11 سبتمبر، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وكثير من التفاصيل أغرت القراء داخل مصر والوطن العربي بقراءة تلك المذكرات.