وزير الخارجية الإيراني يدعو السعودية للحوار



أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لتغيير الأوضاع في المنطقة، ودعا السعودية إلى الحوار، مؤكدًا على "الحل السلمي الوحيد" لأزمات المنطقة.



وقال ظريف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين ، إن من المؤكد أن إنهاء الحرب في اليمن سيكون نقطة تحول لدول المنطقة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .



وتابع ظريف: "أكدنا منذ البداية أن القضية في اليمن لا تحل عسكريا والآن عليهم أن ينهوا الحرب التي اعتقدوا حسمها في غضون أسابيع رافضين كل الحلول السياسية".



وأوضح ظريف:" إيران لا مشكلة لديها مع السعودية، والرياض تريد الانتصار في الحروب العسكرية وهذا أمر بعيد المنال ولن يتحقّق".



وتابع ظريف إنه "لا يمكن لأحد أن يشتري الأمن، والأمن يتحقق بالتعاون"، مضيفًا: "ضعوا حدًا لإبادة الشعب اليمني والأفغاني والسوري واللبناني ومائدة إيران ممدودة للجميع".



وذكر : "كنا قد طرحنا الحوار مع المسؤولين السعوديين وهو لصالح كل دول المنطقة"، مستطردا: "منذ عام 1985 طرحنا الحوار وقدمناه للأمم المتحدة لكن الآخرين رفضوه".



وأكد ظريف أنه "لا علم لي بوجود اتصال من السعودية، ولكننا على استعداد لتغيير الأوضاع في المنطقة، ويجب وقف قصف الشعب اليمني، فالحوار هو الحل السلمي الوحيد للمنطقة".



يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يساند الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين بهدف إعادةسيطرة الحكومة الشرعية على البلاد.