نعى الفنان يوسف الشريف، ضحايا ومصابي حادث الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة القصر العيني أمس الأحد.

وقال في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، اليوم الاثنين: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسر ضحايا معهد الأورام، ربنا يرحمهم ويشفي المصابين يارب.. اللهم احفظ مصر».

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، عن نتائج الفحص المبدئي لحادث المنيل، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة أوضحت أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.

وتشير التقديرات أن السيارة كانت يتم نقلها لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية، وتوصلت التحريات المبدئية إلى وقوف حركة حسم التابعة للإخوان خلف تجهيز السيارة استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية، وجاري استكمال الفحص والتحري وجمع المعلومات لتحديد العناصر المتورطة.

وكان محيط معهد الأورام، شهد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، انفجار ضخم، أدى لاشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 47 آخرين وفقا لآخر بيان لوزارة الصحة.