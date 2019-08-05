أعلن الفنان هيثم شاكر، عن طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس الجاري، والذى يعود به للجمهور بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر ألبوماته "أحلى قرار" في 2014.



والألبوم يضم 12 أغنية هي "ما توصنيش، لحقتيني، يا حبيبة، إحنا إفترقنا، مش مهم أنا، بحبك لنفسى، بابي مفتوح، جاب الكلام بعضه، راحتي وياك، ماتغيبوش، مهما بعدنا، راحوا".

وتعاون هيثم في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة، أما الملحنين أبرزهم عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

وكان طرح شاكر مؤخرا كليب أغنية "ما توصنيش"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوى، كما طرح برومو أغنية "ياما ياما"، كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادى، وتوزيع أحمد إبراهيم.