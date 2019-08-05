الخارجية العراقية: الاجتماع الثلاثي خطوة إيجابية وهامة ويضفي على العلاقات عمقا استراتيجيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الاجتماع الثلاثي المنعقد ببغداد أمس الأحد، يأتي في سياق متصل مع اجتماع القادة لمصر والعراق والأردن على المستوى الثلاثي بمدينة القاهرة.

وأضاف في تصريحات لقناة «ten»، أمس الأحد، أن الاجتماع أكد على جملة من القضايا والملفات في مقدمتها تيسير عمل اللجان الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والتكريس لسبل الحوارات الإيجابية في القطاعات المتعددة، كالصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.

وأوضح بحث الوزراء الثلاثة سبل تيسير عمل المستثمرين والقطاع الخاص في الدول العربية المساهمة، بالإضافة إلى تناول أوضاع المنطقة على المستوى السياسي وأزمة التصعيد بين طهران وواشنطن.

وأشار إلى تعرض الاجتماع للملفات العربية كالشأن السوري من خلال تأكيدهم على وحدة وسيادة سوريا، وتجنيب شعبها المزيد من الخسائر، كما ناقشوا تمكين أطراف النزاع السوري من حلول سياسية سلمية تتيح لسوريا الإبقاء على حضورها العربي.

ووأشار إلى إن الاجتماع ناقش الشأن الليبي واليمني، كما كرس المجتمعون حوارًا للحرص على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتمكين الأطراف المتراجعة من حوار سياسي وسلمي.

وأكد على كون الاجتماع خطوة إيجابية وهامة تسعى إلى تأسيس سوق عربية مشتركة، والانتقال من التواصل الجغرافي بين العراق والأردن ومصر إلى التواصل السياسي والفني، وبحث شؤون العلاقات الثلاثية، إضافة إلى كل ما يضفي على العلاقات عمقًا استراتيجيًا.

وعُقِد بمبنى وزارة الخارجية العراقية ببغداد، أمس الأحد، الاجتماع الثلاثي، لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق.