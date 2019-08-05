 ترامب يلقي باللوم في حوادث إطلاق النار على «المرض العقلي» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يلقي باللوم في حوادث إطلاق النار على «المرض العقلي»

د ب أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 12:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 12:16 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لمنع حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة، بينما ألقى باللوم على المرض العقلي في تأجيج الهجمات.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين بولاية نيوجيرسي: "هذا أمر مستمر منذ سنوات .. يجب أن نستوقف هذا".

وتابع: "ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل .. هذه مشكلة مرض عقلي".

ئ وقال ترامب إنه سيصدر إعلانا يوم الاثنين بخصوص هذه القضية.

وكان ترامب قال في وقت سابق عبر حسابه على تويتر إنه أمر بتنكيس الأعلام فوق مباني الحكومة الاتحادية والبيت الأبيض.

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