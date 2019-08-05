لوكتي يتوج بلقب البطولة الأمريكية للسباحة بعد عودته من الإيقاف

احتفل نجم السباحة الأمريكي ريان لوكتي، المتوج ست مرات في الدورات الأولمبية، بعودته إلى المنافسات من جديد بعد انتهاء فترة إيقافه، بتحقيق الفوز في البطولة الأمريكية للسباحة في ستانفورد بولاية كاليفورنيا مساء الأحد.

وخضع لوكتي للإيقاف لمدة 14 شهرا بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، لكنه احتفل بعودته عبر تحقيق أول انتصار له في البطولة الوطنية للسباحة منذ عام 2014 حيث توج بسباق 200 متر فردي متنوع مسجلا دقيقة واحدة و76ر57 ثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن السباق هو الوحيد الذي يشهد مشاركة لوكتي في البطولة.

ويتطلع لوكتي إلى المشاركة للمرة الخامسة في الأولمبياد عبر دورة طوكيو 2020، وذلك بعد نهاية الإيقاف الذي فرض عليه في منتصف عام 2018 .

ولم تظهر اختبارات المنشطات مادة محظورة في عينات لوكتي، لكن الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (يوسادا) كانت قد أعلنت إيقافه بعدما نشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحقن نفسه في الوريد.

وأكدت يوسادا أن المادة التي حقن بها لوكتي ليست محظورة، ولكن الكمية التي تلقاها أكثر من المسموح بها دون وجود استثناء.

وكانت عقوبة الإيقاف هي الثانية للوكتي، حيث عوقب بالإيقاف عشرة أشهر بعدما ادعى في لقاء مع شبكة تليفزيون أمريكية في 14 أغسطس 2016 أنه تعرض للهجوم في جنوب مدينة ريو دي جانيرو من قبل بعض الرجال المسلحين الذين عرفوا نفسهم بأنهم رجال شرطة وذلك خلال مرافقته للسباحين جيمس فيجين وجونار بينتز خلال مشاركتهم في أولمبياد ريو 2016، ولكن كاميرات المراقبة أثبتت أن روايتهم ليست صحيحة.