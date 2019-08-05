محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل في شارع النخلة بالمنصورة ويسحب رخص سيارات مخالفة

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، شارع النخلة بنطاق حي غرب المنصورة؛ للاطمئنان على سير العمل فيه حول أعمال الرصف ورفع كفاءة الشارع.

وطالب المحافظ، المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة وجود مهندس وفني متخصصين في نطاق العمل، مشددا على ضرورة التأكد من نظافة خط مواسير مياه الشرب وعدم وجود أية شوائب داخلها.

ورصد المحافظ مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه لرصف شارع النخلة، وقرر تغيير خط المياه وتوسعته لخط 8 بوصه قبل البدء في أعمال الرصف، كما يتم تركيب خط صرف مياه الأمطار وعمل غرف صرف بجانبي الشارع.

وشدد المحافظ على أحمد عبد السميع برفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشارع ومحيط المنطقة ومتابعة رفع التراكمات أولا بأول.

وفي طريق عودة محافظ الدقهلية مرورا بشارع بورسعيد تلاحظ له وجود سيارات بجانب الشارع بالمخالفة فنزل من سيارته وسحب رخص عدد من السيارات المخالفة، كما تفقد أعمال النظافة بالشارع وأثنى على العمال القائمين بالعمل والمتواجدين بالشارع وقت مروره وصافحهم.