هجوم يستهدف قاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا ووقوع خسائر بشرية ومادية

قال مصدر عسكري سوري، إن مجموعات مسلحة استهدفت قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بقذائف صاروخية، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين - عن الجانب السوري تأكيده أن الهجوم على قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا نفذ عن طريق سقوط مجموعة من القذائف الصاروخية في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولم يذكر المصدر السوري عدد الضحايا وحجم الخسائر المادية في القاعدة حتى، كما أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق حتى اللحظة على هذا الهجوم.

واتهمت قيادة الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا بأنها رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة، معلنة أنها ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات المسلحة بمختلف مسمياتها، وسترد على اعتداءاتها.

وكان النظام السوري أعلن الخميس الماضي، الموافقة على هدنة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها.