الوزراء: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث معهد الأورام

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمر بصرف تعويضات مالية لأسر الشهداء والضحايا، أثناء جولته التفقدية لمكان حادث معهد الأورام.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن مدبولي وجه بصرف تعويضات عاجلة بصفة مبدئية 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف، 100 ألف جنيه لأسرة كل مصاب بعجز كلي، و50 ألف جنيه لكل مصاب يتطلب علاجه بالمستشفى فترة طويلة، بالإضافة إلى إعانات عاجلة سريعة بقيمة 5000 جنيه لمن يمكث بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة.

وأشار إلى وجود تكليف من رئيس الوزراء بإصلاح كل الضرر الذي تم بمبنى معهد الأورام خلال فترة وجيزة، مضيفًا أن شركة المقاولين العرب بدأت في العمل على عمليات الإصلاح بسرعة وكفاءة.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه رسالة إلى رئيس شركة المقاولون العرب، قائلًا: «قاله نصًا المبنى يرجع أحسن من الأول»، بحسب ما ذكر.

وأكد حرص رئيس الوزراء على توجيه أقصى رعاية لمرضى معهد الأورام الذين تم نقلهم والموجودين بالمستشفى، كذلك المصابين من الحادث الإرهابي الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات القريبة، خاصة لإصابتهم بحروق تتطلب عناية طبية بوجه معين.

وكان محيط معهد الأورام، شهد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى لاشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 47 آخرين وفقا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.