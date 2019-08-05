الوزير البريطاني لشؤون بريكست يدعو بروكسل لإعادة التفاوض على الانسحاب

مع اقتراب خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر، دعا وزير شؤون بريكست البريطاني ستيفن باركلي الاتحاد الأوروبي في مقال رأي يوم الأحد إلى تغيير نهجه وإعادة التفاوض على الاتفاق بشأن الانسحاب من التكتل.

وكتب باركلي في صحيفة "ميل أون صنداى" الشعبية يوم الأحد يقول إن "الحقائق السياسية قد تغيرت" منذ الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.

وقال باركلي إنه "منذ التفويض الأخير الذي تمت الموافقة عليه، فإن 61 بالمئة من كل نواب الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي قد تغيروا"، مدللا على أن هذا "التغير الجوهري" في السلطة ببروكسل يعد أساسا لنهج جديد لبريكست.

وأوضح باركلي أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه من ثم أن يسمح لكبير مفاوضيه ميشيل بارنييه بتغيير الاتفاق، وذلك في مقاله الذي حملعنوان "ليس لديك تفويض الآن سيد بارنييه. عد إلى أسيادك في الاتحاد الأوروبي".

غير أن بروكسل ترفض بشكل مستمر إمكانية إجراء تغييرات جوهرية في الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، على الرغم من رفضه مرارا من جانب النواب البريطانيين في ويستمنستر.

يشدد خليفة ماي ، بوريس جونسون الذي ينتقد بشدة اتفاق الانسحاب المبرم مع الاتحاد الأوروبي، على أن بلاده سوف ترحل من التكتل بحلول 31 أكتوبر حتى من دون اتفاق "بلا شروط أو اعتراضات".

ومن المرجح أن يتسبب ذلك في الإضرار بالاقتصاد بشدة وكذلك بالكثير من أوجه الحياة الأخرى وبالأخص المدارس حيث دلل على ذلك تقرير في صحيفة جارديان البريطانية يوم السبت مستشهدا بورقة سرية من وزارة التعليم.

وجاء في الورقة وفقا للتقرير أن عواقب الخروج من دون اتفاق تتراوح من خفض وجبات مدرسية إلى إلغاء دورس بل وحتى إغلاق مؤقت لبعض المدارس في المناطق الحدودية.

وتقوم بريطانيا بتعزيز مواردها المالية بـ 1ر2 مليار جنيه إسترليني (55ر2 مليار دولار) من أجل الاستعداد لإمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

كما أعلن جونسون في صحيفة صنداي تايمز عن خطط لضخ نقدي إضافي لمرة واحدة بقيمة 8ر1 مليار إسترليني لهيئة الرعاية الصحية الوطنية المتداعية في بريطانيا "إن إتش إس" من أجل السماح للعيادات بشراء معدات جديدة.