الداخلية العراقية تشدد الإجراءات الأمنية داخل جميع السجون ومراكز التحقيق بالبلاد

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل جميع السجون ومراكز التحقيق في البلاد، وذلك عقب هروب 15 موقوفًا من سجن (القناة) الواقع شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف "معن" - في تصريح خاص لراديو "سوا" الإخباري اليوم الاثنين - أن الوزارة قامت بتعقب الموقوفين الهاربين من سجن القناة ببغداد، وذلك بالتعاون مع جهات مختلفة .. كما شددت الإجراءات الأمنية داخل جميع السجون في البلاد، مشيرًا إلى أن الهاربين كانوا موقوفين رهن التحقيق وفق المادة (27) من قانون مكافحة المخدرات.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس الأحد، القبض على 8 هاربين من بين 15 موقوفًا تمكنوا من الفرار من أحد مراكز الشرطة في بغداد، وأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمرًا بإقالة 3 مسؤولين هم (قائد شرطة بغداد - مدير شرطة الرصافة - مدير قسم باب الشيخ)، وذلك على خلفية هروب الموقوفين يوم السبت الماضي من مركز للشرطة في العاصمة بغداد.