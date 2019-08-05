 ضبط أخطر محتال دولي سلوفيني في النمسا - بوابة الشروق
الإثنين 5 أغسطس 2019 6:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

ضبط أخطر محتال دولي سلوفيني في النمسا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 5:00 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 5:00 م

ضبطت قوات من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، اليوم الاثنين، أخطر المحتالين في العالم، والذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية النمساوية.

وقال بيان للوزارة، إن قوات من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، وضباط شرطة من إدارة شرطة ستيريا تمكنوا من القبض على مواطن سلوفيني يبلغ من العمر 46 عامًا في ولاية ستيريا النمساوية؛ بعد تورطه في عمليات احتيال خطيرة صدر بموجبها أمر اعتقال دولي له.

وأضاف البيان أن المتهم تورط في الاستيلاء على أموال بنوك في الفترة بين عامي 2007 إلى 2011، كما استولى على أموال من أفراد لصالح شراء سيارات ولم يسلمها وهرب، مشيرا إلى أن المتهم كان مسافرًا إلى النمسا بسيارة تحمل لوحات سلوفينية، وتم اعتقاله على الطريق.

يذكر أن الشرطة النمساوية تمكنت من ضبط 72 من المحتالين في العامين الماضيين، والذين تسببوا في خسائر إجمالية بلغت 1.3 مليار يورو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك