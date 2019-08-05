ترامب يتهم الإعلام بإثارة الغضب والسخط عقب هجومي إطلاق النار الجماعي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين : إن الأخبار الكاذبة أسهمت بشكل كبير في إثارة الغضب السخط عقب وقوع هجومين لإطلاق النار الجماعي في مدينيتين أمريكيتين، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يلقي فيها ترامب باللوم على التغطية الإعلامية عقب وقوع حادث مأساة إنسانية.

وكتب ترامب على منصة التدوين المصغر "تويتر": "يتحمل الإعلام مسئولية كبيرة بشأن حياة وسلامة بلداننا"..مضيفا :"الأخبار الكاذبة أسهمت بشكل كبير في إثارة الغضب والسخط اللذين تراكما على مدار سنوات عديدة.. يجب أن تكون التغطية الإعلامية عادلة ونزيهة وغير متحيزة، وإلا سوف تزداد هذه المشاكل الرهيبة سوءًا".

وكان مسلح قد قام بقتل 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين خلال هجوم على أحد المراكز التجارية في مدينة إل باسو بولاية تكساس أمس الأول السبت فيما قام مسلح آخر، بعد ذلك بساعات في صباح أمس الأحد بهجوم آخر أسفر عن 9 قتلى وإصابة عشرات آخرين في مدينة دايتون بولاية أوهايو.