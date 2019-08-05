غادة والي تعلن تبرع بنك ناصر الاجتماعي بـ5 ملايين جنيه لصالح معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تبرع بنك ناصر الاجتماعي بمبلغ 5 مليون جنيه، لصالح معهد الأورام.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إنه سيتم وضع هذا المبلغ تحت تصرف معهد الأورام؛ لإعادته كما كان قبل الحادث الإرهابي وأفضل.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.