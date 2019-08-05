الرئيس الإندونيسي يوبخ شركة الكهرباء الوطنية بعد انقطاعات واسعة للتيار

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وبخ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الإثنين، شركة الكهرباء الوطنية على خلفية انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة عن أجزاء واسعة من جزيرة جاوة، بما في ذلك العاصمة جاكرتا.

وعاد التيار في معظم مناطق جاكرتا بعد الانقطاع الذي حدث يوم أمس إلا أن بعض السكان شكوا من انقطاع التيار بشكل متقطع اليوم.

وقال ويدودو للقائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية سريبني إينتن كاهياني :"يتعين أن تكون هناك خطط طوارئ وخطط بديلة، ولكن لماذا لم يتم تفعيلها؟".

وتولت سريبني مهامها الأسبوع الماضي فقط خلفا لسفيان بصير الذي تجري محاكمته في اتهامات بالفساد.

وقال الرئيس: "هذا لن يلحق الضرر فقط بسمعة شركة الكهرباء، وإنما أيضا يعرض مستخدمي وسائل النقل العام للخطر" بعدما تعطلت أربعة قطارات أنفاق تحت الأرض بعد انقطاع التيار.

وأضاف: "دعونا نأمل ألا يتكرر هذا في المستقبل".

وقالت سريبني إن الانقطاعات سببها عطل في محطة تحويل بجاوة الوسطى.

وأوضحت أنه ستكون هناك انقطاعات متكررة لحين استعادة التيار بصورة كاملة.

وقالت للرئيس: "نعتذر بسبب استغراق أعمال الإصلاح لبعض الوقت".