تنزانيا تعتبر الصين نموذجا يحتذى في التنمية ومكافحة الفقر

قال وزير الأيديولوجيا والانتشار في الحزب الحاكم بتنزانيا (تشاما تشا مابيندوزي)، هامفري بوليبول، إن بلاده تقتفي أثر الصين في مسيرتها الرائدة في مكافحة الفقر وإطلاق الطاقات الوطنية لتحقيق النمو والتنمية البشرية، إذ تقدم نموذجاً تاريخياً يتعين على بلاده التعلم منه وأن تحذو حذوه.

وأضاف بوليبول- في ختام زيارة لوفد قيادات هيئات الاستثمار الخارجي الصينية لتنزانيا هذا الأسبوع- إن بلاده تتمتع بشراكة وصداقة طويلة المدى مع الصين، واصفا علاقات البلدين بـ"التاريخية"، مؤكدا أن المبادئ التي ترتكز عليها الدولتان متشابهة للغاية.

وأوضح أن كلتا الدولتين تستهدفان تقوية شعبيهما، والتأكيد على أن ما تقوم به الدولتان يتمحور حول مصلحة الشعب.

ولفت المسؤول التنزاني إلى أن بلاده وغيرها من البلدان الإفريقية شرعت في اتخاذ الصين كنموذج بديل بعد أن حاولت معظم الدول الإفريقية، ومن بينها تنزانيا، منذ وقت طويل، تقليد نموذج التنمية الغربي من الناحية النظرية، مستدركاً "لكننا لم نحقق ما يكف من التطور على صعيد تخليص شعوبنا بالكامل من الفقر.. بينما على النقيض، تمكنت الصين في غضون وقت قصير وبتعداد بشري يزيد على المليار من البشر، من إخراج أكثر من 700 مليون نسمة"، واصفاً ما تحقق بأنه "إنجاز تاريخي هائل وسجل قياسي عالمي".