نتنياهو: نقف بجانب الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن «إرهابيين فجروا الليلة الماضية سيارة مفخخة، قرب مستشفى بوسط القاهرة، مما أدى إلى مصرع 20 مواطنًا مصريًا بريئًا وجرح العشرات».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء، ونرسل أمنيات الشفاء العاجل إلى الجرحى، ونقف إلى جانب الشعب المصري في معركته ضد الإرهاب».

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.