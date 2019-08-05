•«ابني طلب انتقال الطفلة للعيش معه واعتبروها خدامة ومش هسيب حقها»







علق رضا السعدني، جد الطفلة هبة ضحية تعذيب زوجة أبيها، على الإصابات المتفرقة بجسد الطفلة، قائلًا: «كان بقالي فترة مشوفتهاش بعد انتهاء الدراسة، وجاتلي هربانة وكان صعب عليا أشوف حفيدتي ما أعرفهاش بسبب وشها الوارم».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن الطفلة كانت تعيش معه عقب انفصال والدها ووالدتها، ثم تزوج والدها وانتقلت للعيش معه هو وزوجته منذ عام، متابعًا: «والدها قالي بنتي هتعيش معايا، لما شوفتها قولتلها أنتي مين قالتلي أنا هبة يا بابا رضا، لما شوفت المنظر ذهلت وجالي انهيار، كلمة بشع قليل عن اللي حصل لها».

وأوضح أن سبق لزوجة أبيها ضربها بشكل مبرح لعدم تنظيفها للمطبخ، وعقدوا جلسة عرفية ولكنها عاودت ضربها مرة أخرى، ولم تستجب للجيران حينما حاولوا الدفاع عن الطفلة ولم تفتح لهم باب المنزل، معقبًا: «قالتها أنتي جاية هنا خدامة، وأبوها هو الست ومراته الراجل، هو ملوش كلمة، لو راجل عنده كرامة وإنسانية وفي قلبه رحمة، مش هيسبها تعمل كده، الغريب لو شاف واحد بيعذب قطة مش هيسكت، ودي بني أدمة وبنته»، على حد قوله.

ولفت إلى إنجاب زوجة ابنه طفل منذ حوالي 40 يومًا، وتعذيبها للطفلة كان بسبب عدم تنظيفها للمطبخ جيدا، موضحًا أنه توجه بالطفلة إلى حقوق الإنسان وذهب لتحرير محضر ضد نجله وزوجته، ثم اصطحبها للمستشفى.

وتابع: «قبل ما أوصل المستشفى كانوا الضباط جايبين ابني ومراته، وقالولي أطمن حق البنت هيجي، وهي لسه في المستشفى منتظر شوية فحوصات، وأنا اتبريت منه أي حد عنده كرامة وحنية لازم يكون ده شعوره، ههتم بالبنت، هي حياتي وخدوها مني عشان يخلوها خدامة، والحمدلله هي أحسن وأنا محتاج حنيتها، وحقها لازم يجي»، لافتًا إلى زيارة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للاطمئنان على صحة الطفلة.

وأجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، زيارة إلى المستشفى التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للطفلة هبة محمد رضا، ٨ سنوات، بعد تعرضها للتعذيب على يد زوجة أبيها، وأعطتها المحافظ هدايا والحلوى.