الخارجية الروسية تدعو أعضاء الأمم المتحدة للتمسك بعدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي

دعت وزارة الخارجية الروسية جميع أعضاء الأمم المتحدة، للتمسك بموقف موحد بشأن عدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي ودعم المبادرات السلمية في هذا المجال.

وذكر بيان للخارجية الروسية بشأن الاستراتيجية الوطنية للدفاع الفضائي في فرنسا اليوم الاثنين، أن القراءة الأولية لهذه الاستراتيجية تطرح أسئلة جدية حول بعض بنودها، مشيرا إلى أن الجانب الروسي ينوي توجيه هذه الأسئلة إلى الشركاء الفرنسيين.

وأضاف البيان أن فرنسا أصبحت الدولة الثانية (بعد الولايات المتحدة)، التي تعترف رسميا باحتمال اندلاع نزاع مسلح في الفضاء الخارجي،موضحا أن الاستراتيجية الفرنسية هذه لا تستبعد احتمال اتخاذ تدابير جوابية ردا على الأعمال غير الودية أو العدائية ضد الأجسام الفضائية الفرنسية، وهو ما يعني استخدام القوة العسكرية في هذا المجال.

وأكدت الخارجية الروسية أنه يتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة، التي تعترف بمسئوليتها في الحفاظ على الفضاء الخارجي، رفض أي خطط لعسكرة الفضاء ومضاعفة الجهود لدعم مبادرات السلام الدولية في هذا الميدان، مشيرة إلى حدوث تغيير في موقف باريس من المبادرة الروسية الخاصة بمنع عسكرة الفضاء الكوني بدون أي سبب وجيه.

وشدد البيان على أن موسكو ستواصل سياستها الرامية إلى ضمان الاستخدام السلمي الحصري للفضاء الخارجي لصالح السلام العالمي والأمن العالمي المتساوي للجميع .

كانت باريس قد طرحت مؤخرا استراتيجية للدفاع الفضائي وأعلنت عن إنشاء قسم للفضاء تحت قيادة القوات الجوية الفرنسية، كما اعتمدت 700 مليون يورو إضافية بموجب قانون التخطيط العسكري لحماية الأقمار الصناعية الفرنسية.